La tournée d’un épicier sur les routes de l’hiver

A cause du froid, beaucoup de personnes âgées limitent leur déplacement. Alors dans ces villages où il n'y a pas de commerce, sa venue est très attendue. "Il a toujours eu la force et l'audace de venir, et de braver le temps", raconte une cliente. Au fil des années, l'épicier a tissé des liens très forts avec les habitants. Ce mercredi matin, Marcel, 95 ans, n'a pas le moral. Alors, il lui apporte les courses directement à domicile. "Moi, je ne peux pas me déplacer. Donc, c'est très important" confie l'homme. Le souci des autres est comme une passion pour l'épicier. Et malgré les chutes de neige annoncées, Stéphane reprendra les routes dès jeudi matin.