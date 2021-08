La tradition des joutes nautiques perdure dans l'Hérault

C’est un travail d’équipe. La force des rameurs, le rythme du hautbois et le jouteur prêt à l’attaque, avec un seul objectif : faire tomber son adversaire. Avec leur lance de près de trois mètres de long et leur pavois en bois, les jouteurs nous offrent une démonstration de force. Sébastien Abellan a commencé en 1976. "Jouter, c’est très simple. (…) Je m’arrêterai quand mon corps me dira de m’arrêter", nous confie-t-il.

Les joutes sont aussi synonymes de fête et de spectacle à ne surtout pas rater. Les experts de ce tournoi, ce sont eux : Hugo et Enzo, sept ans. Pronostiqueurs et coachs, ils sont incollables. "Il faut t’entraîner. Plus tu t’entraînes, plus tu gagnes", explique le premier.