La tradition du linge basque au fil des années

On retrouve les tissus basques dans de grandes armoires basques. Ils sont soigneusement rangés, bichonnés année après année et décennie après décennie. Les inventaires des linges de famille sont toujours un régal pour les yeux. Ce sont là des tissus basques authentiques, originaux et souvent brodés. Ils font partie du patrimoine des Pyrénées-Atlantiques, du Pays basque et du Berne.

Depuis plus de cent ans, on en fabrique dans cette entreprise de l'Orthez (Pyrénées-Atlantiques). Le tissu complexe comprend les sept rayures qui marquent les provinces basques. Pour le réaliser, il vaut mieux avoir des doigts de fée et une bonne dose de patience. Benjamin Moutet, patron de l'usine du même nom, est la quatrième génération à être tisserand. Il connaît son travail du bout des doigts. Chaque tissu régional français a sa spécificité. Chez la famille Moutet, on cultive la mémoire. Elle conserve étonnamment un livre aux airs de grimoire. Il comprend un siècle d'échantillons. A cette période, les tissus basques étaient bien plus uniformes. C'est dans le monde agricole qu'ils trouvaient leurs origines. En effet, ce linge servait au départ à protéger les bœufs. Découvrez en images la collection présente dans le musée du patrimoine basque de Bayonne.