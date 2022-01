La truffe, diamant noir du Haut-Var

Sur un domaine, des passionnés travaillent en famille depuis près de trente ans. Morgan, le fils, est en cuisine. Il nous prépare à chaque fois des recettes délicieuses. Pauline Lefrançois ne résiste jamais à la brouillade aux truffes, ni aux pâtes. Ce sont ses plats préférés. Et elle n'est pas la seule. Les Varois viennent de loin pour venir déguster ce que l'on appelle "le diamant noir". Vendue entre 400 euros et 600 euros le kilo, la truffe est le champignon le plus cher. Elle nous rend heureux à table, et ça, ça n'a pas de prix.