La vague du mascaret, un phénomène naturel unique en Gironde

Le rendez-vous est donné au port de Saint-Pardon (Gironde), lors des grands coefficients de marées. La Dordogne est encore calme quand les amateurs de glisse se jettent à l'eau, mais l'arrivée du mascaret est imminente. "Là, on a l'impression qu'on peut. Il ne faut pas rater la vague", lance l'un d'entre eux. À noter que le phénomène est éphémère et ne dure que quelques minutes. Ils sont des dizaines sur la ligne de départ quand une série de vagues se forme soudainement. Une onde provoquée par la marée haute.

"Le courant du fleuve amène toute l'eau de la terre vers l'océan. Du coup, ça produit une série de vagues juste quand la marée change", explique Alex. "Toute cette eau qui arrive d'un seul coup et qui crée une vague, c'est vraiment impressionnant", se réjouit un spectateur. Pour les surfeurs locaux, défier le mascaret est un rituel. Quelques instants de pur bonheur dont on ne se lasse jamais. Les plus expérimentés peuvent déferler sur plusieurs centaines de mètres. Et pour les autres, le plaisir est ailleurs.