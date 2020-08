La via ferrata entre randonnée et escalade

La via ferrata est un mélange de randonnée et d'escalade. Il s'agit d'un chemin aménagé à flanc de montagne, avec une sensation forte garantie. Rigueur, attention, dextérité... L'activité demande un certain effort physique. Les enfants peuvent participer à partir de huit ans. Même si parfois, ils ont un peu quelques difficultés, un guide peut les aider.



