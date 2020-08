La vie au village de Gordes sans le tourisme de masse

La chute du tourisme ne fait pas que des malheureux. Dans certaines communes, au contraire, les habitants sont plutôt satisfaits. C'est le cas à Gordes, par exemple, un joyau du Luberon. Ce petit village de moins de 2 000 habitants a été pris d'assaut jusqu'à l'été dernier. Nous étions allés à ce moment-là pour montrer ces excès. Un an plus tard, nos journalistes y sont retournés et le contraste est saisissant.



