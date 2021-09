La volaille de Bresse, fierté de toute une région

Inclinez-vous, voici la reine qui pavane. Avec son plumage blanc, ses pattes bleues et sa crête rouge, elle est la seule volaille couronnée au monde grâce à son AOP. Et son royaume, ce sont de vastes champs au cœur de la Bresse. "C'est un emblème de la gastronomie. On sait que quand on va mettre la volaille de Bresse sur la table, ça va être un moment de partage", explique Cyril Degluaire, éleveur.