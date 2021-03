Langues régionales : ils parlent flamand pour transmettre la richesse des Flandres

Éloi est Français. Mais à l'heure des devoirs, c'est en néerlandais qu'il apprend à compter. Depuis ses premiers pas, il est scolarisé dans une petite école de Belgique. Son père a toujours vécu dans les Flandres françaises, près de la frontière et c'est tout naturellement qu'il a souhaité transmettre l'héritage de la langue à son fils. "Pour nous, la culture flamande est importante et on veut la faire vivre et la transmettre aux enfants", lance-t-il.