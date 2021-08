Le bonheur des vacances chez les grands-parents à Guéthary

Quand on est adolescent, l'été au Pays Basque on l'imagine avec les amis, à la plage. Mais aujourd'hui, ni plage ni balade pour Clément et Anatole. Ils vont passer leur journée avec leurs grands-mères, dans un atelier de gravure. "Clément adore créer de ses mains, adore dessiner et je me suis dite que c'était une occasion géniale pour faire une activité", explique Dominique.