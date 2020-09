Le brame du cerf au parc animalier de Sainte-Croix

Depuis plusieurs jours, le Parc de Sainte-Croix vit au rythme du brame du cerf. Les cervidés, dans leur phase de séduction, poussent des cris puissants destinés à attirer les biches. Pour augmenter leurs chances, les cerfs se souillent pour sentir le plus fort possible. Un spectacle impressionnant pour les visiteurs, mais une source de frustration pour les cerfs mâles. Ils vont en effet devoir défendre leur territoire et éloigner les autres prétendants. Ce ballet nuptial va durer un mois.



