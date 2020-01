Le cabaret Moustache, un lieu unique à Nouvoitou

Le cabaret Moustache a vu le jour il y a trois ans à Nouvoitou, en Ille-et-Vilaine. Il dispose d'une équipe talentueuse et pluridisciplinaire composée de chanteurs, de danseurs et de comédiens qui assurent des spectacles inédits. A sa troisième saison, le lieu a déjà tout d'un grand. Bien qu'il ne soit pas très connu du grand public, l'endroit reste une belle découverte pour ceux qui s'y sont déjà rendus.



