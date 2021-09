Le caramel, produit star de Pornic

Comme chaque samedi à Pornic sur le Vieux Port, Éloïse, dix ans, et sa sœur Manon, douze ans, ont leurs habitudes. Un rituel gourmand qui commence avec les yeux et sur la pointe des pieds : croquer dans un caramel au beurre salé. "Humm trop bon ! Il fond dans la bouche et il a beaucoup de goût. J'en mangerai tout le temps", confie Éloïse. Ces caramels, elles les connaissent bien. C'est leur père Bertrand qui les fabrique, comme son père avant lui.

Chaque année, Bertrand vend plus de 12 000 caramels qui laissent les gourmands sans voix. "Une tuerie" ; "On n'en trouve plus des comme ça" ; "On dirait les caramels qu'on mangeait autrefois", avouent quelques-uns.