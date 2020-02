Le carnaval de Granville, le seul carnaval français inscrit au patrimoine mondial de l'Unesco

Autrefois, le carnaval de Granville était organisé par les pêcheurs qui voulaient se défouler avant de partir en mer pendant des mois. Cette fête existe depuis plus d'un siècle et n'a pas pris une seule ride. D'ailleurs, il s'agit du seul carnaval du pays à être inscrit au patrimoine mondial de l'Unesco. Avec son côté satirique, les 47 chars qui y défilent caricaturent tous l'actualité comme le Brexit ou l'usine Lubrizol. Une fête qui a de quoi séduire les spectateurs.



