Le Carnaval de Nice bat son plein

Le coup d 'envoi de la 136e édition du carnaval de Nice a été donné ce 15 février 2020. Cette année, celui-ci est placé sous le thème du roi de la mode et rend hommage à quelques icônes nationales. Près de 17 000 spectateurs ont assisté à la cérémonie d'ouverture du carnaval dans une ambiance conviviale et joyeuse.



Ce sujet a été diffusé dans le journal télévisé de 13H du 17/02/2020 présenté par Jacques Legros sur TF1. Vous retrouverez au programme du JT de 13H du 17 février 2020 des reportages sur l'actualité politique économique, internationale et culturelle, des analyses et rebonds sur les principaux thèmes du jour, des sujets en régions ainsi que des enquêtes sur les sujets qui concernent le quotidien des Français.