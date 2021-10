Le centre hospitalier de Draguignan ferme ses urgences la nuit : "On se retrouve en sous-effectif cruel"

En sous-effectif, c'est un service à bout de souffle. Aux urgences de l'hôpital de Draguignan (Var), il n'y a plus que six médecins, alors qu'ils devraient être trois fois plus pour fonctionner normalement. Depuis des mois, le docteur Frédérique Dewaguet, médecin urgentiste au centre hospitalier de La Dracénie, enchaîne les gardes en 24 heures, un jour sur deux. Un rythme qui n'est plus tenable. "On a donné de nous-mêmes pendant toutes ces vagues successives de Covid pendant un an et demi. Certains praticiens ont quitté l'établissement. On se retrouve en sous-effectif cruel", souligne-t-elle dans le reportage de TF1 en tête de cet article.