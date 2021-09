Le chamallow fête ses 50 ans

Dans son musée historique à Uzès, le confiseur fête leur 50 ans, de quoi rappeler des souvenirs à ceux qui ont grandi trop vite et ceux qui ont gardé leur âme d'enfant. Lorsqu'on plonge le nez dans les archives, cette recette est plus ancienne. Elle est connue sous le nom de guimauve, très populaire dans les années 50.

Dans la marmite du confiseur, le sucre fond peu à peu pour obtenir un sirop. La purée de fruits change de couleur, le sirop est prêt. Il faut y ajouter de la gélatine. Quand le mélange sera homogène, il va être battu pendant dix minutes, doubler de volume et sera plus lourd et plus élastique. Il faut donc des bras pour tout étaler et faire une couche régulière. Quels sont les secrets d'une bonne guimauve ?