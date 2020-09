Le chanteur corse Antoine Ciosi sort son 41e album

Antoine Ciosi était à la 32e édition des rencontres de chants polyphoniques de Calvi,, en Corse, cette semaine. Dans son regard, il y a cette passion chevillée au corps et à l'âme : le chant est sa langue. Tous ses duos sont magnifiques et sa présence musicale est toujours exceptionnelle. Le chanteur vit entre l'Île-Rousse et le village perché de Corbara. Depuis 1963, il n'a cessé de parler de son île, de ses paysages, des joies et des peines de cette terre. À bientôt 89 ans, il sort son 41e album.