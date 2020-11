Le château de Chambord se refait une beauté

"On a beaucoup de chance d'être confiné ici, c'est peut-être un des plus beaux endroits du monde", résume Jean d'Haussonville, directeur général du domaine national de Chambord. Un moment hors du temps et à peine croyable. Habituellement jusqu'à 10 000 visiteurs par jour sillonnent le domaine. Construit à la demande de François 1er au XVIe siècle, le roi n'occupera le château qu'une soixantaine de jours. Construit à la demande de François 1er au XVIe siècle, le roi n'occupera le château qu'une soixantaine de jours. Aucun souverain n'y résidera en permanence, il fut même un temps abandonné.

Une poignée de salariés profitent du confinement pour nettoyer et faire l'inventaire des objets. Objectif : restaurer ceux qui en ont besoin et mettre en avant des oeuvres parfois oubliées dans la réserve. "C'est aussi important de montrer qu'on a des collections à Chambord et donc de les exposer pour que le public puisse également revenir et voir de nouvelles oeuvres qu'ils n'avaient pas vues auparavant", explique Yannick Mercoyrol, directeur de la conservation. Un travail méticuleux jusqu'à la nuit tombée, commence alors une drôle de ronde pour surveiller départs de feu ou intrusions dans le château.