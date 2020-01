Le chêne de Tombeboeuf élu "Arbre de l'année 2019"

Un arbre de 25 mètres de haut et qui a 300 ans fait la fierté du Lot-et-Garonne. Le chêne de Tombeboeuf a été élu "Arbre de l'année 2019" parmi des dizaines de prétendants. Il a une silhouette parfaite et majestueuse pour son âge. Sa force et sa beauté séduisent tous les amoureux de la nature, et surtout, les photographes. Isolé au milieu de la prairie, cet arbre devient un dôme végétal lorsque les beaux jours reviennent.