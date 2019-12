Le circuit des crèches de Lucéram

À Lucéram, dans les Alpes-Maritimes, plus de 450 crèches sont exposées dans tous les endroits du village à l'occasion de la 22ème édition du circuit des crèches. Les habitants sont tous impliqués et y mettent tout leur cœur pour réaliser les plus belles crèches. Un événement incontournable aussi bien pour les petits que pour les grands.



