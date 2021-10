Le combat d’un village contre l’installation d’un mouvement complotiste dans le Lot

Dans la campagne aux toits et villages si paisibles, on ne parle que de ça. L'installation de cette communauté conspirationniste suscite de vives inquiétudes. Le 26 août dernier, les deux représentants de ce groupe baptisé One Nation se filment à Sénaillac-Lauzès. Le couple annonce son installation future sur un immense domaine agricole dans le département du Lot. Le maire du village nous y conduit : une grande maison, des bâtiments agricoles sur un terrain de 200 hectares, le compromis de vente a été signé. One Nation veut y installer ce qu'il appelle un "laboratoire du nouveau monde".

Dans le village de 128 habitants, on parle déjà de secte, et on voit d'un œil méfiant l'arrivée de ces personnes aux intentions obscures. "On est ouverts à diverses façons de vivre et on ne condamne rien du tout. Par contre, quand il y a une organisation derrière, on se fait du souci", raconte un habitant. Un comité de vigilance a été créé et une pétition a déjà recueilli plusieurs signatures. L'habitante qui en est à l'origine préfère rester anonyme, car elle a déjà été menacée.