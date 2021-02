Le comptage des cerfs à Chambord

Au premier cri des rabatteurs, une biche se prend déjà dans les filets. Commence alors une course contre la montre, car l'animal ne doit pas être immobilisé plus d'une dizaine de minutes. Les bénévoles réalisent une prise de mesure ainsi que des poses de boucle, de puce d'identification, et enfin d'un collier GPS. L'objectif est d'analyser le comportement des animaux au sein du domaine et comprendre aussi ce qui peut les déranger.