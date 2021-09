Le coq Marcel accusé de chanter trop fort et trop longtemps dans le Morbihan

Pierre doit faire disparaître son gallinacé sous peine d'une amende de 450 euros. Pour se défendre, il met en avant une loi de janvier dernier qui protège les bruits et les odeurs des campagnes françaises. Le chant du coq n'est plus considéré comme un trouble du voisinage. "Si on m'assigne en justice, j'irai parce que je ne baisserai pas les bras", lance le propriétaire de Marcel.

Situé près des champs, le poulailler du coq est entouré de résidences. Ce mercredi matin, quelques voisins ont bien voulu nous répondre. "Je trouve que c'est ridicule. Quand on veut vivre à la campagne, on doit supporter la campagne", explique l'une d'entre eux. Marcel va encore continuer à chanter. Pierre espère le garder le plus longtemps possible.