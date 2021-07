Le Covid dans toutes les têtes au marché de Montauban

Le port du masque est de nouveau obligatoire à Montauban depuis samedi dernier. Une mesure imposée par la préfecture du Tarn-et-Garonne, alors que tout le monde ici espérait un été enfin libre de toutes contraintes. Sur le marché des producteurs, ce mercredi matin, c’est la question de la vaccination qui se pose le plus. "On n’a jamais eu autant de cas alors qu’il y a des vaccinations. On se demande un peu ce qui fonctionne et ce qui ne fonctionne pas", explique un client.

Dans le Tarn-et-Garonne, la circulation du virus s’est accélérée depuis la semaine dernière, alors, les avis sont de plus en plus tranchés. Et on n’est pas loin de penser qu’il faudrait rendre la vaccination obligatoire. Au-delà des divisions et des discussions animées, nombreux sont ceux qui redoutent le retour des mesures plus strictes, comme le couvre-feu ou le confinement. C’est un été de mobilisation qui se profile dans le département avec l’ouverture de nouveaux centres de vaccination.