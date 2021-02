Le Covid n’empêche pas la bénédiction des navettes de la Chandeleur à Marseille

Les navettes viennent juste de sortir du four et sont bénies ce mardi matin par l’archevêque de Marseille (Bouches-du-Rhône). C'est une tradition à la Chandeleur et les clients étaient au rendez-vous. À l'intérieur de la boulangerie, on s'active pour servir ces biscuits par douzaines. Ici, on en fabrique depuis 240 ans et la recette est inchangée. Les caractéristiques du biscuit sont notamment sa forme de barquette et sa symbolique religieuse.