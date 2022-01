Le cresson, le plein de vitamines

Depuis septembre et jusqu'en avril, le cresson pousse dans ces bassins alimentés par des sources. La température de l'eau est constante toute l'année. Le cresson de fontaine a besoin d'une eau pure et d'un temps humide pour se développer tout l'hiver. "Dans la même saison, je peux couper dans le même bassin cinq à huit fois", explique Isabelle.

Il y a six ans, elle s'est prise de passion pour cette plante et cette cressonnière. Des mois de travaux pour nettoyer la parcelle et remettre en état les bassins. Elle cultive en bio et préserve ce patrimoine agricole. Pour profiter de toutes les saveurs de sa récolte, Isabelle nous invite en cuisine. Au menu, velouté et tarte aux cressons.