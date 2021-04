Le début du printemps, un spectacle dans les parcs du Finistère

Respirer les premières fleurs de saison, apprécier leurs formes et leurs couleurs, le jardin du château de Trévarez offre une bouffée d'oxygène aux visiteurs. Marie-Laure découvre avec sa famille la magie du lieu pour la toute première fois. Le parc de 80 hectares accueille 700 variétés de rhododendrons et d'azalées, des plantes rustiques venues d'Asie qui s'épanouissent particulièrement bien sur les terres bretonnes. Pascal Vieu supervise la collection botanique du château. "Les couleurs sont quasiment infinies. C'est un grand feu d'artifice du printemps", lance-t-il.

Au Domaine de Boutiguery, les plantes s'entremêlent jusqu'à former un labyrinthe de formes et de couleurs. Le père de Virginie de la Sablière a créé ce lieu il y a plus de 50 ans pour partager sa passion des fleurs. Dans ce jardin familial, 40.000 plants s'épanouissent sur 25 hectares. Laurence et Marie-Claire sont sous le charme. Dans quelques semaines, les essences tardives vont fleurir à leur tour. De nouvelles couleurs pour compléter ce tableau.