Le dernier garde-champêtre de la Sarthe à l'heure de la retraite

Mais ce n'est pas facile non plus pour les habitants de La Chartre-sur-le-Loir. "C'est une figure, c'est notre Michel" ; "Michel est parfait, au service de tout le monde, c'est un être exceptionnel" ; "C'est quelqu'un qui est aimé de tout le monde", témoignent-ils.

Michel avait beaucoup de casquettes. Il gérait notamment la signalisation. Mais il va surtout manquer aux plus petits. A l'école, il servait les repas et faisait la circulation tous les matins. Dans le village, même le maire, Michel Dutheil, a du mal à rivaliser. "Il est plus connu que moi. Personne ne peut être plus connu que Michel à Sarthe", affirme-t-il.

Michel Dubray tente de livrer ses derniers petits secrets. Parce qu'en effet, il ne sera pas remplacé par un nouveau garde-champêtre. Mais il l'assure, il sera toujours dans le village pour aider s'il le faut.