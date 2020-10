Le Faouët et Le Faouët, deux communes bretonnes qui portent le même nom

Le Faouët et sa jumelle sont deux communes bretonnes se trouvant à une distance de 100 km. L'une dans les Côtes-d'Armor compte 400 habitants, tandis que l'autre dans le Morbihan en abrite sept fois plus. Leur homonymie pénalise notamment un fabricant de clubs de golf sur mesure, dont les fournisseurs se trompent souvent d'adresse. Face à la multiplication des confusions, le maire du plus petit village a proposé de modifier son nom. Mais cette solution ne plaît pas à tout le monde.



