Le Festival Interceltique de Lorient fête ses 50 ans

C'est le rendez-vous incontournable du Festival Interceltique de Lorient. La parade du dimanche compte 60 groupes représentant chacun leur village ou leur île. Quelques heures avant la parade, les participants finissent de se préparer. Ceux qui viennent pour la première fois sont quelque peu stressés tandis que les plus rodés n'ont aucune pression, juste la joie de pouvoir porter à nouveau leurs costumes. Les cornemuses, elles, rugissent de plus en plus. Et une fois que tout est accordé, le spectacle peut commencer.