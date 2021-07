Le fort de Brégançon, histoire d'une résidence présidentielle

Perché sur une presqu'île à l'abri des regards, le Fort de Brégançon, est devenu la résidence officielle des présidents en 1968. Venu présider les cérémonies du 20e anniversaire du débarquement allié en Provence, le général de Gaulle est le premier chef de l'État à y passer la nuit - une mauvaise nuit d'ailleurs au milieu des moustiques et dans un lit trop petit pour lui - le 25 août 1964, mais ce n'est que 4 ans plus tard que le fort de Brégançon est affecté définitivement au ministère des Affaires culturelles pour servir de résidence officielle.

Les présidents s'y succèdent, avec plus ou moins de régularité. Georges Pompidou et son épouse y séjournaient régulièrement. Son successeur Valéry Giscard d'Estaing, qui voyait Bregançon comme "un lieu de silence et de réflexion", avait chaque année le même programme : une semaine pendant l'été, deux jours à la Pentecôte et un week-end l'hiver.

François Mitterrand est le premier Président de la Ve République à déserter le Fort, à l'exception d'une très médiatique rencontre avec le chancelier Allemand Helmut Kohl en 1985, comme le montre la vidéo en tête de l'article.