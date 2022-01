Le froid de retour sur les marchés en Alsace

Une couche de givre presque inattendue après une longue période de douceur. Ce vendredi matin à Mutzig (Bas-Rhin), le grattoir était de sortie pour un bon échauffement matinal. Ici, le thermomètre est légèrement négatif au lever du jour, pas encore la Sibérie, mais tout de même un froid piquant. Sur les marchés, commerçants et habitués ont pris le pli un peu contraints et forcés.

Mais pour les plus téméraires, pas de quoi se décourager. Bien protégé en multipliant les couches, tout est possible, même faire les courses à vélo de bon matin. Un air froid et sec, et une campagne alsacienne blanchi sous le givre, il y a de quoi ravir les chanceux naturellement protégés pour profiter pleinement de leur balade.