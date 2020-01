Le GR21, sentier de randonnée préféré des Français

Les randonneurs ne se lasseront jamais de se balader sur le GR21. Niché entre terre et mer, ce dernier reflète un cadre véritablement idyllique. Ce grand sentier de randonnée s'étend sur 190 kilomètres, du Havre au Tréport. Son charme est unique et sa diversité de paysages et d'ambiances a su séduire les promeneurs. Une étape incontournable pour les visiteurs en Normandie.



