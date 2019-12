Le Grand format : coup de frais sur le champagne

En Normandie comme ailleurs, les bouchons de champagne vont sauter. C'est la boisson de la fête. Plus de 300 millions de bouteilles sont vendues chaque année dans le monde. Un chiffre impressionnant, mais qui est en baisse dans notre pays pour des questions de prix et d'image. Certains producteurs ont donc décidé de casser les codes pour séduire les consommateurs.



