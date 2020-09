Le grand format : la Bretagne et l'Île-de-France sont-elles de nouvelles terres de vignerons ?

En région parisienne, c'est un pari un peu fou qu'ont fait des vignerons passionnés. Le vignoble de Suresnes, planté il y a une trentaine d'années, produit actuellement le seul vin commercialisé d'Île-de-France. À cause de la montée des températures, il y a de plus en plus de vignes au nord de la Loire. On en trouve même en Bretagne, où un couple de jeunes vignerons s'est installé pour créer le tout premier vignoble professionnel de la région.



Ce sujet a été diffusé dans le journal télévisé de 20H du 24/09/2020 présenté par Julien Arnaud sur TF1. Vous retrouverez au programme du JT de 20H du 24 septembre 2020 des reportages sur l’actualité politique économique, internationale et culturelle, des analyses et rebonds sur les principaux thèmes du jour, des sujets en régions ainsi que des enquêtes sur les sujets qui concernent le quotidien des Français.