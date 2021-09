Le grand marché de Noël se tiendra bien cette année à Strasbourg

Norman Guyomard, forain, n'avait pas ouvert son chalet depuis deux ans. Après avoir été privé de marché en 2020, la magie de Noël sera de retour à Strasbourg cette année. Une bonne nouvelle pour ceux dont la famille y participe depuis des générations. "Déjà, on va se retrouver. En plus, on va retrouver nos clients. Puis on va pouvoir travailler de nouveau en famille", confie Norman.