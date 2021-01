Le jardin du Vasterival, un bijou de la côte normande

À 300 mètres de l'océan et abrité dans les falaises se trouve le Vasterival, un parc comme un conte de fées. C'est le rêve d'une princesse aujourd'hui disparue. Greta Sturdza imaginait un parc capable de l'enchanter 365 jours par an. En 1955, seule la beauté présidait au choix des essences. Depuis 30 ans, Didier Willery, un paysagiste de renom, veille sur ces douze hectares de jardin. Près de 7 000 espèces de plantes s'imbriquent les unes dans les autres. Des mariages étudiés avec un soin particulier.

Par des sentiers piqués de perce-neige et de cyclamen, nous progressons vers une nouvelle harmonie. Ici, la beauté naît des formes. Parmi elles, un érable à peau de serpent qui est une tenue de camouflage pour passer inaperçu aux yeux des chevreuils et des cerfs. À quelques pas de là, on découvre des écorces de bouleau qui muent une fois par an. Entre 300 et 500 nouvelles plantes rajeunissent le parc chaque année. Une évolution indispensable pour continuer à déambuler entre ces îlots de magie et perpétuer les rêves d'une princesse.