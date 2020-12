Le labyrinthe des limitations de vitesse à Cognac

Malgré ces jeux de panneaux, les conducteurs n'y prêtent plus attention et roulent à leur manière. Alors que des stops et des dos-d'âne sont déjà installés sur place pour inciter à la vigilance, c'est insuffisant selon Jérôme Verrier. Pour lui, il faut mettre des zones 30 partout pour renforcer la sécurité routière. Uniformiser la zone et augmenter les contrôles, c'est ce que prévoit le nouveau maire de Cognac. L'objectif est de simplifier la circulation.