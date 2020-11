Le Lambig, une eau-de-vie chère aux Bretons

Le Lambig, un nectar à robe dorée, est né dans une verdure armoricaine. Mais cette eau-de-vie séculaire de Bretagne doit d'abord sa noblesse aux petites mains besogneuses des producteurs, comme Hervé. Il est l'un des 20 producteurs de Lambig de la région et est né dans les pommes. Sur ses terres poussent une trentaine de variétés, qui une fois pressées et mises à fermenter, donneront naissance au cidre. Ce sont les premières étapes pour produire cette eau-de-vie bretonne.

Une fois arrivé dans la cuve de cuivre rouge de chaudronnerie, le cidre y est distillé et soumis à un exercice d'alchimie avec une gestion de la chauffe et du degré d'alcool, tout en parvenant à garder les arômes du fruit. Ainsi prend corps le Lambig, qui va encore vieillir durant au moins deux ans dans des futs de chênes. Avec la pénombre, la fraîcheur et le silence, la cave a des airs de chapelle. Et au contact du bois, le Lambig prend sa nouvelle couleur. Un produit du terroir breton qui se déguste avec modération et gourmandise.