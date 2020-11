Marseille : le marché aux santons ne pourra pas avoir lieu cette année

On y croyait jusqu'à la fin mais finalement, la foire aux santons n'aura pas lieu cette année en raison du contexte sanitaire. Aujourd'hui, le Vieux-Port de Marseille est bien vide sans ses santonniers. En principe, ils devraient déjà être installés. A la place, on y retrouvera du poisson et du poulpe. A Marseille, la foire aux santons était bien plus qu'une habitude. C'est une tradition. Petits comme grands y trouvent leur part de magie.