Le marché aux veaux, un rendez-vous incontournable à Saint-Laurent-de-Chamousset

Dès que la cloche sonne, les négociants se lancent dans une course à la montre pour acquérir les meilleures bêtes. Un cérémonial qui se trouve être le même depuis 1914, à chaque marché aux veaux, à Saint-Laurent-de-Chamousset (Auvergne-Rhône-Alpes). D'ailleurs, c'est toute la vie qui y est rythmée par ce marché. Et pour célébrer cette tradition, la confrérie de la tête de veau organise chaque mois un grand banquet avec l'immuable recette.



Ce sujet a été diffusé dans le journal télévisé de 13h du 04/02/2020 présenté par Jean-Pierre Pernaut sur TF1. Vous retrouverez au programme du JT de 13h du 4 février 2020 des reportages sur l'actualité politique économique, internationale et culturelle, des analyses et rebonds sur les principaux thèmes du jour, des sujets en régions ainsi que des enquêtes sur les sujets qui concernent le quotidien des Français.