Le marché d'Epinal ouvre spécialement ses portes pour célébrer le 1er mai

Pour que chacun puisse respecter la tradition, le marché couvert d'Epinal (Vosges) a accueilli ses clients ce 1er mai. Il a même fait jouer de l'accordéon au milieu des allées pour partager un peu de bonheur, non sans respecter les gestes barrières. Hormis l'achat du muguet, c'est également l'occasion pour les Spinaliens de jeter leur dévolu sur les légumes frais et les volailles fermières. En ce jour de fête, chacun veut en effet déguster des plats réconfortants.



Ce sujet a été diffusé dans le journal télévisé de 13H du 01/05/2020 présenté par Jacques Legros sur TF1. Vous retrouverez au programme du JT de 13H du 1er mai 2020 des reportages sur l'actualité politique économique, internationale et culturelle, des analyses et rebonds sur les principaux thèmes du jour, des sujets en régions ainsi que des enquêtes sur les sujets qui concernent le quotidien des Français.