Le marché d'Étaples-sur-Mer, un endroit très couru cet été

Il trône en plein milieu des étals. À Étaples-sur-Mer (Pas-de-Calais), le trophée du "Plus beau marché de France" est un passage obligé. On vient même se faire photographier avec. Le titre est comme un étendard défendu ardemment par tous les vendeurs du marché qui ont bien ressenti les retombées de cette belle victoire.

"Les gens quand ils viennent, ils nous en parlent. Ils sont fiers d'y venir" ; "Ça a donné de l'ampleur. Il y a beaucoup plus de monde" ; "Les gens par curiosité venaient et achetaient. Ça nous a rapporté quelques clients", ont affirmé les commerçants.

Conséquence : un chiffre d'affaires en hausse pour la plupart des vendeurs, et ce, malgré un été pluvieux. Les touristes sont parfois venus de très loin. C'est toute une ville qui rayonne. À l'Office du Tourisme, le tablier souvenir est un incontournable. La fréquentation y a augmenté de 30% cet été. Ne pas se reposer sur ses lauriers, c'est la volonté de la mairie d'Étaples-sur-Mer qui souhaite dès 2022 réorganiser les étals. Elle envisage plus de visibilité pour les producteurs locaux et un marché encore plus beau.