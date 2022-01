Le marché de Miraval sous un soleil d’hiver

Même les salades ont sorti leur petite laine d'hiver. Il ne fallait pas ce matin se laisser tromper par le ciel bleu. Pour ces marchands, le plus dur était d'installer les étals le matin et d'avoir les salades qui gèlent. En effet, il faisait encore -1 °C à 9h. Mais le froid trouve ses adeptes même dans le Midi : "c'est un froid sec et puis on a le soleil", "là, je suis impeccable... je supporte mal la chaleur".