Le marché de saint-Martin retrouve ses couleurs

Un marché entre la Lagune et la mer des Caraïbes. Dans ces eaux tropicales, le vivaneau est le plus répandu. Mais la star à Saint-Martin, c'est la dorade coryphène, couramment appelé le mahi-mahi. Apparemment, ce poisson à la chair fine demande un bon assaisonnement. À Saint-Martin, l'agriculture n'est pas développée comme en Guadeloupe, mais on trouve tout de même quelques légumes et des fruits tropicaux, comme la papaye ou les bananes plantains.