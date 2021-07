Le match des fromages : la Normandie face aux Alpes

La Normandie nous fait rêver avec ses pommiers, ses vaches et son fromage si réputé, le camembert. À peine arrivé, le bon lait cru des vaches normandes est caillé, puis moulé à la louche dans la plus pure tradition normande. Il faut ensuite attendre deux mois en moyenne pour profiter de toutes les saveurs de ce trésor du terroir. Le camembert est un symbole de la Normandie. Chaque année, on en vend près de 500 millions.

Puis comment rêver d'un plus grand terrain de jeu que les hauts pâturages de la Loire jusqu'aux Alpes. Cela fait d'eux les champions du fromage de chèvre, avec 30% de la production française. Face à tant de formes et de couleurs, il y a de quoi fondre. Et on ne vous parle même pas des différents affinages.