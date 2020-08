Le match des régions : le Bordelais contre le Bourguignon

La bataille commence forcément dans les vignes. Avec 120 000 hectares, le Bordelais est la capitale mondiale du vin. Le Bourguignon, lui, n'a pas beaucoup de parcelles, mais celles dont il dispose sont classées au patrimoine mondial de l'Unesco. Côté paysage, le Bordelais est imbattable. Le Pilat est l'un de ses grands atouts. En Bourgogne par contre, on est d'humeur plus sportif. Direction dans le Jura, sur l'un des plus beaux sites de canyoning du coin. Quid de la gastronomie des deux régions ?



