Le melon de Cavaillon obtiendra-t-il l'indication géographique protégée ?

Juteux, sucré, doux... le melon de Cavaillon est la star de l'été. A Piolenc (Vaucluse) la récolte de ce fruit gorgé de soleil bat actuellement son plein. Ce produit doit sa qualité à un terroir exceptionnel avec une terre argilo-calcaire adaptée à sa culture. Il est à savoir que seuls 40 producteurs cultivent le melon de Cavaillon dans la région et 1 800 tonnes sont récoltées chaque année. Une valeur sûre, plébiscitée sur les étals et qui espère obtenir l'indication géographique protégée.



