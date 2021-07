Le Mondial La Marseillaise à pétanque attire les foules

On tire, on pointe sous le soleil, pas de doute, c'est le mondial de la pétanque à Marseille (Bouches-du-Rhône). Le plus grand concours au parc Borély, c'est une fierté assumée. Ici, chacun a sa technique. "Savoir perdre pour savoir gagner, déjà c'est la première chose, après... s'appliquer et parler", explique un bouliste. Certains ont d'ailleurs fait du chemin pour se frotter aux meilleurs boulistes. "La Marseillaise, c'est quelque chose d'important pour les Antillais", a déclaré une participante. "Les gens ne le savent pas, mais l'Antillais, il en rêve", a-t-elle rajouté.